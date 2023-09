Generale Vannacci, quanto ha incassato con il libro “Il mondo al contrario”

06 settembre 2023 a

Dopo le polemiche per i contenuti del libro “Il mondo al contrario” ora a far discutere sono gli incassi del testo scritto dal generale Roberto Vannacci. A fornire i dati di vendita è la società GfK, secondo la quale la pubblicazione su Amazon con Kindle Direct Publishing ha totalizzato 93 mila e 700 copie. Il prezzo di copertina è di 19,70 euro: con una semplice moltiplicazione si arriva agli incassi totali, pari a 1.845.890 euro. Secondo Libero all’autore di un libro venduto con queste modalità spetta il 32% netto dell’ammontare. In tasca a Vannacci sarebbero quindi entrati 590.686 in meno di un mese.

Ma quanto guadagna un generale di divisione dell’esercito italiano? A fare i conti è sempre il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti, che spiega come lo stipendio totale sia di circa 107 mila euro lordi all’anno, pari a circa 4.700 euro netti ogni mese (senza straordinari ed indennità di missione). “Vannacci ha guadagnato in un mese quel che avrebbe ricevuto in dieci annidi stipendi dalle forze armate. E stiamo parlando ovviamente di un ottimo stipendio, chi indossa la divisa impiega anni per arrivare a questo grado che non si conquista facilmente. Pochissimi riescono a fare una scalata di carriera di questo tipo” il ragionamento. Un bel bottino di soldi per Vannacci, che anche a La Zanzara è tornato sul tema: “Le critiche hanno fatto la fortuna del libro, ho venduto i diritti all’estero e verrà tradotto in più lingue”.