Ustica, Senaldi fa a pezzi Amato: “Il blitz finisce in farsa”. Le contraddizioni del buco nell'acqua

“Amato in ritirata il blitz su ustica finisce in farsa”. È questo il titolo dell’editoriale a firma di Pietro Senaldi, condirettore di Libero, apparso sull’edizione del 6 settembre del quotidiano lombardo, in cui si analizzano le parole dell’ex presidente del Consiglio sulla strage di Ustica e le successive polemiche. Senaldi inizia il proprio articolo in maniera pungente: “Una delle cose migliori fatte da Matteo Renzi è stata sbarrare la strada del Quirinale a Giuliano Amato”. Poi continua così: “Chi lo conosce bene, si chiede da giorni come mai il Dottor Sottile abbia deciso di uscire dal consesso politico per entrare nel girone dantesco dei deliranti facendosi esplodere con il fragore di un kamikaze islamico. Un gesto in totale contraddizione con il suo stile ma non con la sua natura, da sempre ambigua, complottarda e traditrice. Dalle amnesie su Tangentopoli al prelievo notturno sui conti correnti degli italiani, fino al lavoro alla Corte Costituzionale per disinnescare i referendum di Lega e radicali sulla giustizia e alle esternazioni da bar su una tragedia come Ustica, la carriera dell’ex leader socialista è ricca di pagine disdicevoli”.

Amato su Ustica smentisce pure se stesso

Senaldi ripercorre le parole di Amato, che ha sposato la pista del missile francese che voleva uccidere Gheddafi per spiegare l’incidente aereo del Dc9, un evento costato la vita a 81 persone. “In tre giorni - scrive il giornalista - Amato è intervenuto tre volte per correggere il tiro, con un’altra intervista, una lettera a Repubblica e una conferenza stampa. A ogni uscita, nuove contraddizioni. Perché fa così? L’interessato afferma di sentire il peso degli anni e voler aprire uno squarcio verso la verità. Lancia il sasso però, coraggioso non lo è mai stato, nasconde la mano, affermando di non avere prove e di non aver detto nulla di nuovo. C’è chi sostiene che l’uomo abbia voluto fare l’ennesimo favore alla sinistra, cercando di mettere in difficoltà il governo con Parigi, con il quale dovrebbe fare asse sul rispetto dei parametri Ue, e con la Nato, punto forte della politica estera della Meloni. Se così fosse, la mossa sarebbe stata un buco nell’acqua. La premier ha reagito magistralmente, invitando Amato a fornire elementi e promettendo di muoversi solo a carte viste. Ma il Dottor Sottile non ha fogli nel cassetto”.

Amato, i francesi e l'Europa. Paragone: guerra politica sui cieli di Ustica

L’affondo continua e coinvolge anche la sinistra: “Solo Elly Schlein, in viaggio a Parigi, gli è andata dietro. Imbarazzante la richiesta della segretaria Pd di chiarimenti alla Francia, naturalmente ignorata. I differenti comportamenti rivelano l’abisso tra le due leader, una professionista e una dilettante. L’altra tesi ipotizzerebbe una sorta di pizzino di Repubblica a Macron, vista la tensione tra gli editori del giornale e il governo francese intorno a degli stabilimenti che Stellantis, di proprietà degli Elkann, vorrebbe aprire in Marocco e Spagna. In entrambi i casi Amato sarebbe l’utile idiota della situazione, un drammatico caso di senescenza sfruttato da giornalisti amici quanto cinici per perseguire i propri scopi anche a costo di ridicolizzare l’ormai ex riserva della Repubblica, quella vera, istituzionale e non di carta. Una delle spiegazioni più accreditate non legherebbe la tanta loquacità dell’ex premier al desiderio dell’interessato di uscire di scena con la coscienza a posto, missione impossibile, quanto piuttosto al suo disperato rifiuto di farsi da parte, che lo porterebbe a forzare, anche a costo di sput*anarsi, per rubare ancora qualche titolo di giornale”. Ed ecco la chiosa finale che manda al tappeto Amato: “E l’alternativa allora - tuona Senaldi - sarebbe tra dargli l’ultima poltroncina, per farlo tacere, o negargliela, per vedere fino a che livello può scendere l’uomo per tutte le occasioni di una sinistra che non c’è più ma che forse era meglio di quella che sta per venire”.