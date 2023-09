Meteo, quando finisce l'estate. Giuliacci: cambia tutto. La data

05 settembre 2023 a

a

a

Dopo la grande fiammata dell'anticiclone africano, sono arrivate le prime piogge. Poi, all'improvviso, è tornato il caldo. Se qualcuno è stato felice di tornare al lavoro con la notizia del crollo drastico delle temperature; qualcun altro ha ripensato nostalgicamente alle ore trascorse in riva al mare. A fare chiarezza su cosa ci aspetta e su quando finirà definitivamente la stagione estiva è il team del colonnello Mario Giuliacci. "La tendenza meteo per i prossimi giorni vede soprattutto tempo soleggiato e caldo, ma c'è anche una data per la fine dell'estate", si legge sul sito meteogiuliacci.it .

Meteo, Italia spaccata in due. Dove arrivano venti e temporali

Stando alle parole degli esperti, l'alta pressione rimarrà stabile sulla penisola italiana. Le nuove proiezioni, tuttavia, introducono qualche novità. "Il caldo questa settimana si farà sentire soprattutto al Centro e al Nord, un po' meno al Sud, dove un vortice di bassa pressione spingerà anche un po' di nuvole e qualche temporale. La prossima settimana però l'Anticiclone Nord-africano stringerà la sua presa sull'Italia, portando quasi dappertutto tempo soleggiato e stabile, con un ulteriore aumento delle temperature: al sud e nelle Isole tornerà così un caldo piuttosto intenso, insolito per il periodo, sebbene senza gli eccessi degli ultimi mesi", spiegano i meteorologi.

Giuliacci smonta le teorie degli allarmisti: 50 gradi? È una bufala

Quando arriverà l'autunno? C'è la data. Secondo gli esperti, l'Italia rimarrà per lo più soleggiata fino al 15-16 settembre. Poi le proiezioni individuano un brusco cambiamento. "Tra domenica 17 e lunedì 18 potrebbe piombare sull'Italia un'intensa perturbazione atlantica capace di mettere la parola fine sull'estate 2023", scrive il team di Giuliacci. "In base alle proiezioni odierne infatti la perturbazione potrebbe portare piogge diffuse al Centro-Nord, con temporali anche di forte intensità, e un brusco calo delle temperature, con la fine del caldo in tutta Italia", precisano.