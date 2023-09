Guido Crosetto, rabbia per le foto gossip: "I commenti su mia moglie..."

06 settembre 2023 a

"Foto strappate alla mia privacy". Il ministro della Difesa Guido Crosetto interviene con durezza su X, l'ormai ex Twitter, con un commento sul servizio apparso su Novella 2000, con tanto di immagini e titolo principale in copertina, un gioco di parole che suona così: "Amore senza difese". Si vede Crosetto al mare, in acqua, mentre bacia la moglie Gaia Saponaro. “Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero!”, commenta Crosetto.

Il riferimento è all'odio social che si riversato sulla compagna di Crosetto, offese e attacchi gratuiti per attaccare politicamente il marito. Tuttavia su X son molti che difendono i ministro e la moglie definendo gli insulti inaccettabili. Il ministro è insieme alla moglie Gaia Saponaro - ex pallavolista - dal 2005, e hanno messo al mondo due figli. Si tratta del secondo matrimonio per Crosetto, che aveva avuto un figlio dalle nozze precedenti. Le foto apparse su Novella 200 sono state scattate a Pula, in Sardegna, durante qualche giorno di vacanza dell'esponente del governo di Giorgia Meloni.