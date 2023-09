Massimo Giletti torna in Rai? Dove è stato avvistato: retroscena clamoroso

05 settembre 2023 a

Attraverso un flash pubblicato su Dagospia, Giuseppe Candela ha lanciato in rete un retroscena clamoroso su Massimo Giletti. Il giornalista, da mesi tra le mire della Rai, sarebbe stato avvistato a Viale Mazzini. “Il conduttore ha raggiunto il settimo piano per un incontro con i vertici dell’azienda”, ha annunciato il sito curato da Roberto D'Agostino. Dopo la chiusura anzitempo di Non è l'Arena, il programma di politica e di attualità di La7, il conduttore aveva dichiarato: "La Rai è sempre stata casa mia, è un grande amore vero. Nel futuro vediamo quello che si potrà fare".

Ora si aggiunge un tassello a questa lunga e intricata storia di corteggiamento. Per chi non lo ricordasse, lo scorso 13 aprile l'azienda di Urbano Cairo aveva cancellato dai propri palinsesti Non è l'Arena. Nelle settimane successive, numerose ricostruzioni avevano portato il caso di Massimo Giletti sotto la lente d'ingrandimento del pubblico e della stampa. Sebbene i motivi dello stop improvviso non siano ancora chiari, oggi Dagospia ha sicuramente rivelato un fatto interessante.

Cosa bolle in pentola? “Candela Flash! Avvistato Massimo Giletti in questo momento a Viale Mazzini: il conduttore ha raggiunto il settimo piano per un incontro con i vertici dell’azienda. Dopo l’uscita da La7, si è parlato più volte di un suo ritorno in Rai…”, si legge sul sito curato da Roberto D'Agostino. Per ora non ci sono conferme in merito. Tuttavia, è possibile che il giornalista sia stato scelto per condurre un nuovo programma di punta del servizio televisivo pubblico.