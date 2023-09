Meteo, “addio all'estate”. C'è la data della fine: Giuliacci chiama la fase autunnale

03 settembre 2023 a

“Ecco il tempo previsto per i prossimi 10 giorni, con tendenze fino a 15 giorni”. Esordisce così Mario Giuliacci nel video apparso sul suo canale YouTube nel quale fornisce le previsioni meteo. Il colonnello spiega che ci sono “due eventi di rilievo. Prima un’ondata di caldo, con temperature per lo più sotto i 34°, non certo i 40°, poi l’arrivo di venti freschi e piovosi atlantici. In generale ci sono 4 fasi. Domenica 3 settembre c’è una toccata e fuga dell’anticiclone africano, quindi c’è bel tempo e caldo sopportabile. La seconda fase è tra il 4 e il 6 di settembre, con correnti più fresche dai Balcani, che porteranno un calo delle temperature e qualche temporale al sud. C’è poi la terza fase tra il 7 e l’11 di settembre, con una breve incursione dell’anticiclone africano, però con caldo moderato e bel tempo”.

Giuliacci continua la sua analisi meteo con l’ultima delle fasi da lui previste, quella fra il 12 e il 17 di settembre: “Arriva una fase autunnale, con fresche e piovose correnti atlantiche”. Andando nello specifico sulle temperature si nota che il 3 ci sono massime di 28-30° al nord e sulle regioni del medio adriatico, 30-32° sulle regioni tirreniche e al sud, 31-33° sulla Sardegna. Tra il 4 e il 6 di settembre ci sono temperature in calo, con valori sotto i 30° al nord, 30-31° al sud, 31-33° sulla Sardegna. L’ondata di caldo della terza fase avrà il suo apice tra il 9 e l’11 settembre, con massime di 30-32° al nord, 31-33° sulle regioni tirreniche e la Sicilia, 32-34° su Puglia, Lucania, Calabria e Sardegna. Dal 12 temperature in calo al centro-nord e poi anche al sud. Insomma il colonnello è convinto che dal 12 settembre diremo addio all’estate.