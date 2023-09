Estate in diretta, la madre di Cutolo rivela a De Girolamo la telefonata con Giorgia Meloni

04 settembre 2023 a

Omicidio Cutolo, la madre Daniela Di Maggio racconta a Nunzia De Girolamo il contenuto della telefonata con Giorgia Meloni. "E' stata una telefonata breve ma intensa, perché il nostro presidente è stata molto empatica con me". Così, ai microfoni di "Estate in diretta" su RaiUno, Daniela Di Maggio - la mamma di Giovanbattista Cutolo, il musicista di 24 anni ucciso all'alba del 31 agosto in piazza Municipio a Napoli - racconta a Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini il colloquio telefonico con la premier Giorgia Meloni.

"Mi ha chiesto: signora Daniela, che cosa posso fare per lei? Io ho rotto il protocollo e ho detto: posso chiamarla Giorgia? Perché per me lei è Giorgia Meloni, quella che in maniera molto forte, determinata, ha fatto in modo di ottenere risultati che l'hanno portata a diventare il nostro presidente del Consiglio. Io, con la stessa determinazione, le chiedo di combattere per evitare queste leggi sciatte e insulse che non danno giustizia, punto". Alla premier Daniela Di Maggio ha rivolto anche un'altra richiesta: "Interpellare il nostro presidente della Repubblica Mattarella, perché credo che mio figlio meriti la medaglia d'oro al Valor Civile".