Meteo, “30 gradi e più”. Dove torna il caldo, la previsione di Sottocorona

03 settembre 2023

Una situazione serena e che tranquillizza tutti gli italiani che hanno scelto di godersi qualche giorno libero a settembre invece che ad agosto. Il meteorologo Paolo Sottocorona fornisce le sue previsioni meteo nella puntata del 3 settembre di Omnibus, talk show di La7: “Per la giornata di oggi ci sono alcune velature, con aria calda e umida, dovuta all’alta pressione che scorre a quote più alte. Qualche pioggia debole al nord-est. Per domani, lunedì 4 settembre, scompaiono quasi del tutto le piogge, schiarite pure al centro-sud, le velature tendono a scomparire con una certa facilità non essendo molto spesse. Passando a martedì 5 settembre vediamo che non resta sostanzialmente nulla, non ci sono neanche deboli piogge, con un tempo stabile e poco nuvoloso. Oggi ci saranno forti venti sul mare di Sardegna, possono provocare un moto ondoso significativo”.

L’esperto di La7 analizza poi l’andamento del termometro, con alcune zone dove tornerà il gran caldo: “Per le massime vediamo che si va sul filo dei 30 gradi sia al nord che in Sardegna, si può anche superarli, magari 32°, non di più. Lo stesso vale per qualche zona del sud, le temperature salgono visto il tempo stabile e il sole. Andando a vedere la tendenza delle temperature nelle prossime 24 ore si nota che iniziano a scendere sul versante nord-est e adriatico, continuano a salire sul tirrenico e in Sardegna. Tutto - spiega Sottocorona - tende a ristabilizzarsi su livelli abbastanza normali”.