Meteo, torna l'incubo dei 40 gradi. Verità o fake news? Parla Giuliacci

02 settembre 2023 a

a

a

Dopo la grande fiammata dell'anticiclone africano, grande protagonista dell'estate ormai agli sgoccioli, è tornata l'aria fresca. In alcune regioni dell'Italia, poi, si sono verificati dei veri e propri nubifragi. I valori sotto la media degli ultimi giorni, però, hanno lasciato presagire un ritorno delle alte temperature. A fare chiarezza su cosa ci aspetta è stato il team del colonnello Mario Giuliacci. "I valori sono un poco sotto le medie e ce ne siamo accorti tutti, anche se prima venivamo da caldo esagerato e quindi ci sembra freddo. Ma adesso tutto cambia e ritorna una fase di alta pressione", avvisano gli esperti.

Qual è il destino dell'anticiclone sull'Italia, quando finisce il caldo

"Una profonda goccia fredda si è staccata dalla circolazione del Nord Europa ed è piombata sul Mediterraneo Occidentale": così i meteorologi di meteogiuliacci.it hanno esordito. Poi, gli esperti continuano e indicano quali saranno le conseguenze di tale fenomeno. Tra gli effetti, c'è "la risalita di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che dovrebbe coinvolgere appieno il nostro Paese".

Anticiclone africano e vortice balcanico: lo scontro che non fa rimanere tranquilli

Poi la risposta alla domanda che tutti si pongono. Le colonnine dei termometri torneranno a sfiorare i 40 gradi? "Sicuramente alla luce delle ultime emissioni modellistiche potrebbero sfiorarsi tali valori in maniera molto occasionale e oltretutto non ne siamo certi. L'incubo caldo estremo che ci ha condizionato per buona parte del mese di agosto sembra oramai un ricordo", si legge sul sito. "Certo, sarà comunque un'importante fase meteo calda, con valori termici ben sopra le medie ma senza i valori apocalittici registrati qualche settimana fa", ammette il team di Giuliacci. Quindi la stoccata a chi si esprime sul meteo pur non avendo dati da considerare: "Chi afferma 40 gradi diffusi vi prende in giro, perché non ci sono le condizioni per tale fenomeno. Le massime dovrebbero essere sui 32-34 al Meridione (non costiero) e sui 30-31 in Pianura Padana, sicuramente non i 37-40 diffusi", concludono.