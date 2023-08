Caso Morgan, che gli succede in televisione dopo lo sfogo a Selinunte

31 agosto 2023 a

a

a

Caso Morgan, quale sarà il destino del cantante dopo lo sfogo di Selinunte? Sono in molti ormai a chiederselo. Ma facciamo un piccolo riepilogo delle puntate precedenti. Morgan era sul palco del parco archeologico durante uno spettacolo dedicato alla musica e all'arte di Battiato. A un certo punto ha eseguito un brano di Tenco e dal pubblico è partita la richiesta di tornare a cantare Battiato. Ma la richiesta è stata presa malissimo dal cantante che ha inveito contro il suo stesso pubblico, scatenando il putiferio.

"Mentre gratti gli ultimi soldi...". Marracash fulmina Morgan. Cosa minaccia il rapper

Il tutto è stato ripreso e poi pubblicato anche sui social. Così, il giorno dopo, Morgan è stato costretto a scusarsi con tutti dicendo di essersi pentito ma di essersi sentito "ferito". Ma non a tutti è bastato. Se Sgarbi lo ha difeso, diverso il discorso di Marracash e Selvaggia Lucarelli che lo hanno attaccato ulteriormente. A questo punto, però, ci si chiede. Che fine faranno gli impegni tv del cantante? Morgan è atteso nella nuova stagione di X Factor su Sky e poteva esserci anche una seconda stagione di Stramorgan su Rai2. Ebbene, mentre Sky sembra intenzionata a confermare Morgan nella nuova giuria del talent show, discorso diverso per Rai2. Viale Mazzini non aveva previsto Morgan in autunno ma, a questo punto, sembra difficile anche una sua possibile conferma nella seconda parte della stagione televisiva. E' proprio il caso di dire chi vivrà vedrà.