Harry e Meghan in crisi? La frase del principe spiazza tutti: "Inossidabile"

04 agosto 2023 a

a

a

Da mesi si vocifera di una possibile crisi tra Harry e Meghan. Molti appassionati alle vicende della royal family avevano esternato preoccupazione per questa rottura improvvisa tra i duchi di Sussex. Ora arriva la smentita. Meghan ha festeggiato i suoi 42 anni in un ristorante di lusso di Montecito insieme al suo Harry. Ma c'è di più. Sembra proprio che in quel locale Harry abbia categoricamente negato che il loro matrimonio sia al capolinea.

"Paese al contrario, non mi stupisce più niente". Lo sfogo di Giletti: chi lo ha querelato

Harry e Meghan sono apparsi più affiatati che mai. Per festeggiare i suoi 42 anni, la duchessa ha scelto un ristorante italiano. Stando a quanto filtra, Meghan sarebbe sembrata radiosa, stretta in un abito super-aderente; Harry, invece, "mai così sorridente e impegnato a fare battute sulla tenuta inossidabile del suo matrimonio". Queste indiscrezioni ribaltano quindi le precedenti supposizioni su una crisi nera tra i due. I Sussex sono stati raggiunti da Matt Cohen, marito dell’amica di lunga data della duchessa di Sussex, Heather Dorak e pochi altri amici molto stretti.

Bianca Berlinguer nel nuovo spot Mediaset. Cosa rivela su Mauro Corona | GUARDA

Come riporta il Daily Mail, "È la seconda apparizione pubblica dei reali con sede in California in pochi giorni, dopo settimane in cui non si vedevano insieme, a dimostrazione che la coppia è determinata a presentare un fronte unito e combattere le voci vorticose sulle tensioni dietro le quinte". Inoltre, risulta che a fine serata, complice magari qualche bicchiere di prosecco, Harry abbia scandito, forte e chiara, la seguente frase: "Io e Meghan? Mai pensato di lasciarci".