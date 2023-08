In Onda, Perina e la verità sulla rivoluzione per le strade sul reddito di cittadinanza

31 agosto 2023 a

L’abolizione del reddito di cittadinanza e le conseguenti proteste sono al centro della puntata del 30 agosto di In Onda, il talk show serale di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Tra gli ospiti figura anche la giornalista de La Stampa Flavia Perina, che dà una lettura dei moti anti-governo e delle manifestazioni che sono sfociate anche in episodi di violenza, in particolare a Napoli: “In molte aree del Paese si lavora molto, si viene pagati pochissimo, ‘ovviamente’ in nero, come se fosse un’ovvietà. Mi colpisce che questo tipo di manifestazioni sono state piuttosto marginali, diciamocelo, non ho la percezione di un autunno caldo alle porte. Il sentimento che prevale tra i lavoratori, tra i disoccupati, tra chi ha perso il reddito di cittadinanza è probabilmente quello della rassegnazione. L’Italia è stata a lungo un Paese che ribolliva anche per cose meno importanti, questo non è più un Paese che ribolle, ma che china la testa e che non riesce a tirar fuori la protesta”.

“C’è anche - evidenzia Perina - la grande disillusione nella politica, cioè della capacità della politica di cambiare le cose, dell’utilità della protesa, ‘che ci vado a fare in piazza a strillare, faccio magari un post su Facebook o su Twitter, lì ho detto la mia sui social e finisce così’. In altri tempi di fronte ai numeri di coloro che hanno perso un reddito significativo mensile avremmo davvero visto la rivoluzione per le strade”.