Meteo, neve di fine agosto a Sestriere: il video che lascia di stucco

Dopo mesi di caldo e di anticiclone africano, i meteorologi hanno annunciato l'imminente fine della stagione estiva. Nubifragi, piogge battenti, venti forti e calo drastico delle temperature in molte regioni della penisola italiana. Ma non basta. Questa mattina a Sestriere è arrivata la prima nevicata della stagione. Fra l'Alta Valle di Susa e la Val Chisone, a oltre 2.000 metri di quota, la temperatura di circa due gradi ha reso possibile lo scatenarsi dei primi fiocchi.

❄️ Con l'arrivo delle perturbazioni in Piemonte nevica fino a 2.000 metri di quota, imbiancata Sestriere (TO).



Video di Vittorio Gribaudi da «Andrea Vuolo - Meteo in Piemonte». pic.twitter.com/QkA5OqyLyT — Italia 24H Live – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 28, 2023

Dopo il caldo record dei giorni scorsi, anche in alta quota, le temperature sono crollate di oltre 15 gradi e a Sestriere, famosa località sciistica del Torinese, le precipitazioni si sono trasformate già in neve. Un evento inatteso vista la canicola che fino a poche ore prima dava il tormento agli abitanti. Molto lo stupore degli abitanti che, subito, hanno iniziato a riprenderei primi fiocchi e ha lanciare in rete le immagini sorprendenti.