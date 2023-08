Matteo Salvini contro Roberto Macini, bordata sull'Arabia Saudita

27 agosto 2023 a

Caso Mancini, fa discutere la scelta dell'ex commissario tecnico della nazionale italiana di abbracciare il progetto dell'Arabia Saudita. Sulla questione si esprime anche «Auguri. Al di là di come la si pensi sull’ex allenatore azzurro (bastava dirlo ai tifosi italiani che c’erano in ballo i milioni degli sceicchi), di certo il calcio italiano ha bisogno di una profonda rivoluzione. Flop della Nazionale e mancata partecipazione al Mondiale, vivai in crisi, perdita di appeal della Serie A, difficoltà di investimento su nuovi stadi, battaglie legali per partecipare alla serie B (una delle poche comunque a crescere come pubblico e interesse), difficoltà economiche, fallimenti e proprietà sempre meno italiane». Lo scrive su X (ex Twitter) il vicepremier leghista, Matteo Salvini, a proposito del nuovo incarico di ct dell’Arabia Saudita per Roberto Mancini.

«Come ministero delle Infrastrutture sono pronto a ragionare con tutti per facilitare la realizzazione di nuovi impianti sportivi, più sicuri, redditizi e moderni, superando burocrazia e i professionisti del no a tutto. Il calcio è sport, è passione, per tanti è lavoro e per migliaia di ragazzi è un’alternativa alla strada. Non voglio pensare che i miliardi dell’Arabia Saudita possano azzerare tutto questo».