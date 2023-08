La nuova vita di Britney Spears, il video da cuoca fa il giro dei social

26 agosto 2023 a

a

a

Negli ultimi anni ci ha abituato a tutto e al contrario di tutto. Processi, problemi di instabilità mentale e matrimoni lampo durati il tempo di una notte. Britney Spears ora sembra stia trovando un po' di tranquillità e stabilità. Oltre ai tanti video che posta sui social e che la ritraggono mentre prova nuovi passi di danza, negli ultimi giorni sembra aver cambiato interessi e si sta dedicando all'arte culinaria.

In uno degli ultimi video pubblicati sulla piattaforma social, la popstar si fa riprendere mentre è intenta a preparare il suo piatto preferito: omelettes ai peperoni. Britney taglia i peperoni con grande professionalità, aggiungendo poi in padella un po' di sale. E, alla fine, il post esplicito: "Perché i ristoranti non servono le omelettes ai peperoni? A me piacciono solo così. E' l'unico modo. Sono dolcissimi!". Chissà che non abbia trovato un'altra passione...