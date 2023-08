Sabrina Ferilli, "Ti ha invitato D'Alema?": come replica agli haters

25 agosto 2023 a

Sabrina Ferilli ha condiviso con i suoi follower uno scatto della sua estate e, proprio per questo, è stata pungolata da numerosi utenti. Pronta a tornare in tv come giudice di Tu si que vales ma impegnata a godersi le ultime giornate di sole e di aria buona, l'attrice ha pubblicato sui suoi profili social una foto che la ritrae sdraiata su una barca. Sebbene Ferilli abbia lanciato in rete questo attimo privato per rendere partecipi i suoi ammiratori, non sono mancate le critiche e le frecciatine di un gruppo corposo di haters.

Tra le varie provocazioni, non si sono di certo fatte attendere quelle di natura politica. Sabrina Ferilli non ha mai nascosto di essere una donna di sinistra e qualcuno ha sottolineato proprio come quella fetta di elettori tenda a pensare in primo luogo al denaro. Un commento ha attirato l'attenzione del web. "Ti ha invitato D’ Alema sulla sua barchetta da compagno?", ha chiesto un utente, con ironia pungente.

L'attrice, piuttosto che lasciar correre, ha risposto per le rime. " “No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele, assafa”, si legge in risposta alla battuta del suo follower. Qualcun altro ha poi aggiunto: "Eh sì, come se a te mancassero i soldi per avere una barca!”.