Ilary Blasi via da Mediaset. Trattative esplosive: dove la vedremo

25 agosto 2023 a

Nelle ultime ore si è parlato con insistenza dell'addio di Mediaset a Ilary Blasi. Il motivo della decisione potrebbe essere sempre il desiderio di Pier Silvio Berlusconi di eliminare dai programmi il trash eccessivo. L'amministratore delegato non ha nascosto il suo bisogno di un cambio di rotta. Proprio la conduttrice romana, stando a quanto trapela in rete, potrebbe essere stata la prima "vittima" di questi nuovi dettami. "La sua Isola dei Famosi non compare in palinsesto. L'ultima edizione non è piaciuta ai vertici e per questo motivo hanno deciso di prendersi una pausa di riflessione sul futuro del programma", ha rivelato il settimanale Oggi. Ora, però, spunta un'indiscrezione clamorosa. Blasi starebbe trattando con la Rai per un ruolo di spicco a cui aspirano tantissime sue colleghe.

Ilary Blasi potrebbe condurre Sanremo 2024 insieme ad Amadeus. È questa la notizia che sta creando scalpore sul web. Dopo essere uscita di scena in casa Mediaset, la conduttrice starebbe pensando di accettare di scendere la celebre scalinata dell'Ariston e di intrattenere il pubblico più vasto d'Italia. A diffondere questo retroscena è stata una seguita pagina di Twitter. “Amadeus potrebbe essere affiancato alla conduzione del settantaquattresimo Festival di Sanremo da Gigi D'Alessio e da... Ilary Blasi!”, si legge.

Per la conduttrice si tratterebbe di un ritorno al Festival della canzone italiana. Ilary Blasi ha infatti già calcato il palcoscenico del teatro Ariston insieme a Giorgio Panariello e Victoria Cabello nel 2006. Questa volta, invece, sembra che insieme alla showgirl potrebbe sbarcare a Sanremo il celebre cantante napoletano e, forse, Zlatan Ibrahimovic.