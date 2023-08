Lollobrigida, la difesa di Bassetti: parere "corretto e condivisibile"

25 agosto 2023 a

"In Italia abbiamo un'educazione alimentare interclassista: spesso i poveri mangiano meglio, perché comprano dal produttore e a basso costo prodotti di qualità": queste le parole pronunciate da Francesco Lollobrigida al Meeting di Rimini che hanno sollevato un vero e proprio polverone. L'intervento del ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare si è inserito ovviamente in un contesto più ampio, in una discussione dedicata alla "food security" e alla sostenibilità. Le opposizioni non hanno perso tempo per aggrapparsi alla vicenda e per puntare il dito contro il governo Meloni. Matteo Bassetti, però, ha difeso Lollobrigida a spada tratta: "Il ministro ha detto cose corrette e condivisibili".

"Il ministro Lollobrigida ha detto una cosa corretta e condivisibile": così ha esordito l'infettivologo sui social network. Quindi, sul caso esploso in seguito alle parole pronunciate da Francesco Lollobrigida, ha continuato: "C’è stata una critica esagerata e non è una bella cosa. Immagino lui volesse fare un paragone tra noi e gli Usa, io sono stato lì ed è vero che classi socio economiche più svantaggiate hanno accesso ad alimenti ad altissimo contenuto calorico perché sono in genere quelli che costano meno".

"Sto parlando delle bibite gassate, zuccherate, gli hamburger, le patatine, le merendine, in genere negli Stati Uniti se tu hai 10 dollari è più facile che ti compri 1 kg di pollo fritto e patatine fritte che non una buona insalata", ha spiegato l'infettivologo. "C’è da parte di alcuni un senso critico esagerato nei confronti del ministro Lollobrigida e di altri componenti del Governo. Se le stesse cose l’avesse dette un ministro del precedente esecutivo sarebbero state prese come oro colato. Io credo che il messaggio del ministro volesse essere proprio questo: in Italia anche chi appartiene alle classi socio economiche meno abbienti può comunque avere accesso ad alimenti di buona qualità che magari arrivano dall’orto. Cosa che non avviene in altri paesi", ha concluso Bassetti su X.