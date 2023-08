Enrico Mentana, bufera per il post su Vannacci. "Mentecatto", lite furiosa

Francesco Forgione 21 agosto 2023 a

Continua ad infuriare la polemica attorno alle dichiarazioni del generale Roberto Vannacci contenute nel suo libro "Il mondo al contrario". Parole controverse su temi come omosessualità e migranti che hanno scatenato un polverone mediatico che ha diviso i social. Sul tema si è espresso anche il giornalista Enrico Mentana che con un post su Facebook ha difeso la libertà d'espressione e l'eccessivo zelo in nome del politicamente corretto. D'altronde, secondo il direttore del Tg La7, le parole di Vannacci le troviamo anche "nei discorsi elettorali di un Orban, ma anche nelle leggi in via di approvazione alla Duma russa, oltre che nei programmi della Vox spagnola".

Una caccia alle streghe inutile per il giornalista: "una intensa, tambureggiante, pervasiva spinta culturale e politica contro i rischi di un risorgente fascismo. Si sa poi come è andata alle elezioni". Mentana conclude la riflessione ritenendo inutili e improduttive le critiche al generale in nome del perbenismo e del politicamente corretto: "Mi pare chiaro che la battaglia delle idee non possa oggi essere combattuta come una sorta di opera di civilizzazione di indigeni ignoranti compiuta da autoproclamati portatori di valori superiori e più moderni. È il modo migliore per perderla".

Sotto il lungo post Facebook Mentana si leggono molti commenti critici a cui il giornalista ha prontamente risposto. Un utente scrive: "Hai detto tutto e non hai detto nulla, un colpo al cerchio ed uno alla botte". La risposta del direttore del TG La7 non si è fatta attendere: "Non ha capito nulla del mio ragionamento, in confronto a lei Vannacci è Schopenhauer". Mentana si è scatenato con un utente a cui ha dato del "poveretto" come replica a un messaggio che recitava:" svegliati!". Un altro fruitore dei social ha scritto: "Mentana dirigeva il TG5 di Berlusconi contribuendo al dilagare di questa spazzatura verbale nel nostro paese". Il messaggio al veleno di questo utente ha indispettito il giornalista che furente ha ribattuto: "Ma non si vergogna a dire queste fesserie. L'unica spazzatura verbale è il suo commento di oggi. Hater mentecatto". Insomma, Enrico Mentana non le manda a dire e difende con forza il contenuto del proprio post Facebook anche rispondendo a tono a commenti poco garbati.