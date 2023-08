Generale Vannacci "a chi ha detto no". Il rifiuto all'intervista in tv

20 agosto 2023 a

a

a

Il nome più chiacchierato degli ultimi giorni è senza dubbio quello del generale Roberto Vannacci, militare dal lunghissimo curriculum rimosso dal comando dell’istituto geografico militare di Firenze in seguito alle polemiche su un libro autoprodotto, Il mondo al contrario, in cui esprime giudizi ritenuti da più parte omofobi e razzisti. Vannacci non ci sta a fare il bersaglio, e negli ultimi giorni lo abbiamo visto spesso in tv a difendere le sue posizioni.

"Ho ragione io", il generale Vannacci insiste: come replica a Crosetto

A fare il conto delle ospitate televisive del generale è TvBlog. Vannacci è apparso "solo sulle reti Mediaset, addirittura tre volte in un solo pomeriggio", scrive il sito che elenca: venerdì 18 agosto il militare è intervenuto alle 15.30 al Diario del Giorno, nel pomeriggio a TgCom24 dove è stato intervistato da Paolo Liguori e alle 19 al Tg4.

Paragone: la guerra che Vannacci non conosceva è quella col politicamente corretto

È rimasta a bocca asciutta La7, spiega il sito, dove si è parlato del caso Vannacci senza il diretto interessato come ammesso in diretta da Luca Telese durante In Onda: “Abbiamo inviato attraverso i canali possibili un invito a Vannacci. Qualora volesse venire a discutere, anche nel dissenso e nella diversità di opinioni siamo aperti a tutti”. Ma a quanto sembra il talk show condotto da Telese e Marianna Aprile dovrà fare a meno del militare al centro della bufera, almeno per il momento.