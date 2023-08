Elly Schlein, ma quale estate militante. "È in Svizzera", Pd allo sbando

19 agosto 2023 a

Che fine ha fatto Elly Schlein? Qual'è l'estate militante che ha proposto e profetizzato? "Vi propongo un'estate 'militante'. Ora è il momento di mobilitare tutto il partito sulla nostra agenda per l'Italia e per l'Europa. Questo partito è l'unico che si dà regolarmente sede di discussione ampia e democratica, facciamone buon uso": così la segretaria del Pd aveva lanciato una campagna di mobilitazione dem che, però, a dieci giorni dalla fine di agosto, ancora non si è concretizzata. E proprio questa considerazione ha ispirato Gianluca De Rosa che, su Il Foglio, ha sottolineato proprio quanto i teoremi e i programmi della sinistra si discostino dalla realtà dei fatti.

"Quando i cronisti glielo chiedevano a giugno Elly Schlein rispondeva così, svicolando: 'Vacanze? Non lo so, per ora mi occupo dell’estate militante'": questo l'incipit del giornalista. Poi De Rosa fa notare che, subito dopo il vertice sul salario minimo tra il governo e le opposizioni, la leader del Partito Democratico è sparita dai radar e nessuno sa dove abbia deciso di trascorrere le vacanze. Il fatto, in sè, non creerebbe alcuno scandalo. È chiaro che ognuno è libero di tutelare come vuole la propria vita privata. Ciò che non convince, però, è il paradossale lancio della famosa "estate militante", fatta di piazze e di battaglie.

"Dall’estate militante all’estate latitante il passo è stato brevissimo", scrive Gianluca De Rosa, condendo tutto con molta ironia. E aggiunge: "E se Giorgia Meloni ha trascorso le ferie tra la masseria in Val d’Itria e l’Albania, di Elly nessuno sa niente. C’è chi giura di saperla nella natia Svizzera, ma non si trova qualcuno disposto a metterci la mano sul fuoco". Poi la domanda che sorge spontanea: "La segretaria è ossessionata dalla privacy. E potrebbe anche andare bene, ma in questi giorni a sinistra chi spiega qual'è la linea, ad esempio, su migranti e caro benzina? Dal Nazareno assicurano: 'Tranquilli, tornerà presto'. Terminata la latitanza, l’estate militante potrà ripartire", si legge.