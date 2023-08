Carlo Mazzone, addio al simbolo del calcio italiano con il record di panchine in serie A

19 agosto 2023 a

E' morto a 86 anni Carlo Mazzone, lutto nel mondo del calcio. L'allenatore, conosciuto e amato come Carletto, deteneva il record di panchine in serie A: 792 ufficiali con cinque spareggi. Mazzone si è spento oggi ad Ascoli Piceno, dove nel 2019 gli è stata intitolata la nuova tribuna est dello Stadio Cino e Lillo Del Duca. Nel suo palmarès anche l'inserimento nella Hall of Fame del calcio italiano. Una carriera da difensore spesa quasi interamente all’Ascoli, proprio ai marchigiani aveva iniziato quella da allenatore a fine anni Sessanta, sedendo poi sulle panchine - fra le altre - di Fiorentina, Catanzaro, ancora Ascoli, Bologna (in tre occasioni), Lecce, Cagliari, Napoli, Brescia e soprattutto la "sua" Roma, guidata dal 1993 al 1996 che coincise con la consacrazione di Francesco Totti in squadra. La sua ultima avventura in panchina nel 2006 al Livorno.

Il nome di Mazzone è legato alla Roma, squadra di cui è sempre stato tifoso, con la quale ha giocato (1958/59) e che ha allenato. Oltre ad altri storici club di Serie A come il Cagliari, il Brescia e il Bologna, in questi ultimi due club allenando il grande Roberto Baggio e l’attuale tecnico del Manchester City campione d’Europa Pep Guardiola.