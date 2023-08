Pierpaolo Spollon lascia di sasso: "Ho due figli. Perché non l'ho mai detto"

16 agosto 2023 a

Una rivelazione inaspettata, un annuncio sorprendente. Pierpaolo Spollon, il giovane e apprezzato attore che ha già dato voce e corpo a numerosi personaggi delle fiction, in un'intervista concessa a la Repubblica realizzata in occasione del lancio di Quello che provo dir non so, lo spettacolo scritto insieme a Matteo Monforte, ha dichiarato di avere due figli. La notizia ha scosso prima i lettori e poi gli utenti sui social. Il motivo? Per la capacità dimostrata dall'attore nel tenere "nascosta", o forse sarebbe meglio dire protetta, la verità sulla sua vita privata.

"A Padova lo sapevano e hanno rispettato la mia discrezione, avevo paura di dare i figli in pasto, li ho protetti. Poi, se un giorno vorranno farsi fotografare, stare sui social, decideranno loro. Orlando, il grande, ha quattro anni e mezzo. Una volta a chi mi faceva i complimenti ho detto: 'Vengo appena posso, ho un figlio'. Mi ha risposto: 'Non è possibile, sul web non c’è scritto'. Giravo a Roma e scappavo a casa per vederlo anche poche ore. Poi una notte ero stanchissimo, piangeva l’ho preso in braccio e mi stava scivolando. Ho provato un terrore puro", ha raccontato Pierpaolo Spollon, che ha deciso di essere sincero sulla sua vita più intima proprio grazie al suo spettacolo teatrale Quello che provo dir non so.

Quindi l'attore ha spiegato il motivo per cui ha deciso di rompere il silenzio: "I figli sono la mia vita, una grande felicità. E continuare a dire: il privato è privato, con due bambini non aveva più senso". Sebbene Spollon abbia fatto attenzione a non far trapelare più del dovuto sulla sua vita privata, però, sembra proprio che il successo non gli abbia stravolto la quotidianità: "Mi riconoscono, mi fermano. Ma non posso capire cosa provino Argentero o Bocelli, presi d’assalto. Io sono 'quello che lavora con Luca Argentero'", ha rivelato.