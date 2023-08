Agorà, Flavio Tosi contro il salario minimo: come la banda degli onesti

16 agosto 2023 a

Salario minimo, prosegue il dibattito sulla capacità di realizzare la misura per venire incontro alle esigenze dei lavoratori. In molti, però, fanno notare che è necessario trovare le risorse economiche per sostenere la spesa. Se n'è parlato nel corso della puntata di Agorà Estate in onda il 16 agosto su Rai3. Ospite in collegamento era anche Flavio Tosi, di Forza Italia, che ha fatto un paragone molto pungente.

"Mi sembra il film "La banda degli onesti" in cui Totò e Peppino stampavano soldi veri in garage - ha detto Flavio Tosi in collegamento - Qui si dice diamo un salario minimo a tutti, 9 euro a tutti. A parte che potevano rinnovare i contratti quando c'erano loro. Il contratto delle guardie giurate, ad esempio, è scaduto da 8 anni. Insomma non basta dire soldi, soldi. Bisogna prima trovare le coperture economiche. I soldi non si stampano in garage come facevano Totò e De Filippo. Per quanto riguarda gli extraprofitti, sulle assicurazioni io sarei molto prudente. Con tutte le sciagure meteorologiche che ci sono state, ci saranno extracosti che ricadranno anche sulle assicurazioni. E sono danni da miliardi. Quindi sugli extraprofitti delle assicurazioni aspettiamo a far due conti perché col cambiamento climatico bisognerà completamente cambiare approccio alle coperture assicurative".