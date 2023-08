Agorà, Calenda mette le pietra tombale sul Terzo Polo. Ma Italia viva lo ammutolisce

Christian Campigli 10 agosto 2023 a

a

a

L’amore non muore mai di morte naturale. Muore perché noi non sappiamo come rifornire la sua sorgente. Muore di cecità e di errori e tradimenti. Muore di malattia e di ferite, muore di stanchezza, per logorio o per opacità. La massima di Anaïs Nin calza a pennello sulla fine del Terzo Polo. Un progetto sul quale tanti moderati avevano scommesso e che, invece, si avvia mestamente ai titoli di coda. Carlo Calenda ha annunciato questa mattina, ufficialmente, la separazione da Matteo Renzi: "I gruppi parlamentari si separeranno, lo ha detto a Renzi. Ormai siamo due partiti separati, non ho più voglia di mettermi a discutere con Italia viva, faranno la loro strada e alle europee e noi faremo la nostra".

Niente compromessi con forze antieuropeiste: Forza Italia detta le condizioni

Il leader di Azione ha chiarito che "la separazione dei gruppi dipende da loro, siccome quei gruppi sono stati eletti con un logo con un simbolo con il mio nome, io non posso andarmene via, lo possono fare loro. Lo facessero quando gli pare". L'ex Ministro dello Sviluppo Economico è tornato poi, durante un intervento alla trasmissione Agorà, in onda su Rai3, sull'ormai mitologica cena in Versilia: "A me non frega niente di dove vanno a cena i compagni di Renzi, mi interessa se vanno a cena con un ministro di cui si chiedono le dimissioni, così i cittadini non capiscono niente".

“Dimissioni”. Ma la manifestazione del Pd contro De Angelis è un flop

Calenda ha infine bocciato (tanto per cambiare) il governo. Ed in particolar modo la tassa sugli extraprofitti delle banche: "La misura ottiene l'effetto opposto. Se tu metti una tassa straordinaria hai due effetti, le banche prestano di meno quindi l'economia si ferma e gli investitori non si fidano più. Queste due cose insieme non funzionano, io capisco che è popolare dire tasso le banche ma così punisci i risparmiatori". Pronta la replica di Italia Viva. "A differenza di quanto affermato da Carlo Calenda ad Agorà il gruppo non ha il nome di Carlo Calenda. Il gruppo di cui Calenda fa parte assieme ad altri nove senatori si chiama Azione-ItaliaViva-Renew Europe".