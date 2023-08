Sgarbi spiazza tutti: "A Musk e Zuckerberg diamo il Colosseo"

11 agosto 2023 a

Vittorio Sgarbi spiazza tutti e dà la propria benedizione a Elon Musk e Mark Zuckerberg. "Sono favorevole a concedere il Colosseo", ha detto il sottosegretario alla Cultura interpellato da LaPresse sul combattimento a colpi di arti marziali a cui i due miliardari, rispettivamente boss di X e di Meta, vogliono dare vita in una location dell'antica Roma. Sgarbi ha poi argomentato la propria posizione ricordando quanto accaduto pochi giorni fa nella Capitale.

"Visto che il Circo Massimo lo diamo anche a chi lo devasta, come Travis Scott non vedo perché il Colosseo non debba essere dato a Musk e Zuckerberg, i quali sono pronti a offrire una cifra ragguardevole", commenta Sgarbi. "Il mio parere? È favorevole, visto che possiamo chiedere una cifra milionaria - spiega il sottosegretario - Loro offrono 100 milioni e io suggerisco di chiudere a 150 milioni. Magari con poco pubblico presente, tanto ci sono le dirette streaming e online".

Sul caso Musk vs Zuckerberg, peraltro, proprio oggi il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha precisato che la sfida non si terrà a Roma, ma che sarà un evento benefico in grado di promuovere a livello mondiale il patrimonio storico e artistico italiano. Musk, con dei messaggi pubblicati su X, ha spiegato di aver parlato sia con Sangiuliano che con il premier Giorgia Meloni, annunciando che la location dello scontro con Zuckerberg sarà "epica".