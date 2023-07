Re Carlo dovrà pagare l'affitto a William? Il giallo del cottage conteso

29 luglio 2023 a

a

a

Re Carlo III sarebbe seriamente infastidito dalla gestione del principe William del cottage a Llwynywermod tanto che la tensione tra padre e figlio sarebbe alle stelle. È questa la notizia che sta agitando i tabloid britannici. L’erede al trono, infatti, avrebbe dei piani ben precisi per quel che concerne la proprietà in Galles che rientra tra i possedimenti che ha acquisito dopo la morte della regina Elisabetta, ma è stata comprata dall’attuale sovrano nel 2007.

"Non è un perseguitato ma...": Senaldi polverizza Saviano

Secondo le ultime indiscrezioni, il principe William non si sarebbe fatto intenerire dai sentimenti e non avrebbe ceduto al bene che si vuole a un padre. Messo da parte il legame di sangue, infatti, William avrebbe comunque cercato il modo migliore per far fruttare ciò che gli appartiene. Nel 2007 l’allora principe Carlo acquistò uno splendido cottage da 1,2 milioni di sterline a Llwynywermod, nei dintorni del Brecon Beacons National Park, in Galles. Sebbene Carlo abbia preso l’abitudine di trascorrervi un paio di settimane ogni estate, con la morte della regina Elisabetta, il ducato di Cornovaglia e tutte le proprietà a esso connesse sono passati nelle mani del nuovo principe di Galles, cioè William.

Barbara d'Urso ospite di Fagnani? La foto sospetta | GUARDA

Un fattore in questa storia non è trascurabile: il principe William non nutrirebbe lo stesso attaccamento del padre nei confronti della casa in Galles e non avrebbe intenzione di sprecare un’opportunità di guadagno. Proprio per questo l’erede al trono avrebbe deciso di affittare il cottage, dal prossimo settembre, a 2.400 sterline a settimana. Come riporta il Daily Mail, Re Carlo III non avrebbe nascosto al figlio il suo “disappunto” per la scelta ma William sarebbe deciso.