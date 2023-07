Re Carlo III, quanto incasserà in tasse: stangata clamorosa per i cittadini

21 luglio 2023 a

Il lungo periodo di inflazione che il Regno Unito sta attraversando è, senza dubbio, un problema con cui Carlo III deve fare i conti. Come risolvere questo rincaro di ampia portata? Il Re ha già pensato alla strategia da adottare. La decisione del sovrano, però, non andrà particolarmente a genio ai cittadini. Si vocifera di un aumento delle tasse del 45%.

A riportare questa notizia è stato il quotidiano inglese The Guardian. Stando a quanto si apprende, nella giornata di martedì, il Dipartimento del Tesoro britannico ha pubblicato un piano di aumento delle tasse, che rientreranno nella sovvenzione reale annuale che i cittadini riconoscono al Re e alla sua famiglia. Si parla di un aumento del 45% sulle imposte a partire dal 2025. Attualmente la corona inglese, che non ha come unica entrata la sovvenzione in questione, incassa 86 milioni di sterline (al cambio attuale 99,4 milioni di euro), cifra che rimarrà invariata anche per il 2024. Tuttavia, secondo le stime, il totale dell'anno successivo sarà di 124,8 milioni di sterline (144,2 milioni di euro). Aumento vertiginoso poi nel 2026, quando si salirà a ben 126 milioni.

Va ricordato che la sovvenzione sovrana dal 2011 non è più sotto il controllo del Parlamento a causa dell’introduzione del nuovo metodo per il calcolo da parte dell’allora primo ministro David Cameron e del suo cancelliere George Osborne. La nuova formula di calcolo, invece, mette in correlazione i finanziamenti del monarca a una percentuale dei profitti del Crown Estate (un portafoglio finanziario di proprietà della Corona britannica). La percentuale in questione viene decisa dai cosiddetti fiduciari reali: il primo ministro, il cancelliere e il consigliere finanziario del Re.