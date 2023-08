Alberto Angela, spunta il video per la Farnesina: testimonial a sorpresa

11 agosto 2023 a

a

a

Alberto Angela spunta sul profilo Twitter della Farnesina. Il divulgatore e conduttore di tanti programmi Rai, come Ulisse, e figlio del compianto Piero Angela, ha realizzato un video per il ministero degli Esteri guidato da Antonio Tajani per offre consigli ai viaggiatori che trascorreranno le proprie vacanze all'estero. "Viaggiare è il modo migliore per conoscere il mondo, il mio consiglio è di informarvi sempre sul Paese che intendete visitare, consultando per esempio il sito Viaggiaresicuri.it dell'Unità di crisi della Farnesina", afferma il testimonial a sorpresa che spiega: prima di partire, è l'invito, "è sempre bene iscriversi su dovesiamonelmondo.it, così in caso di emergenza sapranno dove siete".

Al video è collegata una nota della Farnesina sulla sicurezza all’estero, al centro dei servizi dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, soprattutto in vista della stagione estiva. "La Farnesina invita tutti i cittadini in procinto di recarsi all’estero a consultare Viaggiare Sicuri, il portale pensato e sviluppato per favorire scelte di viaggio consapevoli e responsabili e per fornire indicazioni utili affinché ciascun viaggiatore possa adottare, in ogni situazione, un atteggiamento consapevole e comportamenti adeguati alle località da visitare. I viaggiatori sono invitati anche a segnalare il proprio itinerario e registrare i propri riferimenti sul sito Dove siamo nel Mondo", si legge nella nota.

✈️#ViaggiareSicuri |Sei in partenza per l’estero? Segui i consigli di @albertoangela, scarica l’app gratuita “Unità di Crisi” e registrati su https://t.co/X8sWhgqyQ4



⚠️L’Unità di Crisi della #Farnesina è raggiungibile h24 al +39-0636225https://t.co/kgZG87oK6U pic.twitter.com/OLlLLiUaRc — Farnesina (@ItalyMFA) August 11, 2023

E’ possibile scaricare gratuitamente su smartphone e tablet la APP Unità di Crisi che integra i servizi di Viaggiare Sicuri e Dove siamo nel Mondo in un unico strumento. Avvalendosi di avanzate risorse di mappatura globale, l’applicazione offre agli utenti in viaggio all’estero la possibilità di geolocalizzarsi, per ricevere notifiche durante i transiti nelle aree più a rischio, aggiornamenti in tempo reale su situazioni di pericolo, e confermare la propria incolumità a seguito di eventi critici, ovunque nel mondo questi si verifichino. Ai servizi dell’Unità di Crisi è possibile accedere anche direttamente dall’APP IO, l’applicazione dei servizi pubblici. In caso di gravi emergenze all’estero, l’Unità di Crisi è raggiungibile h24 al numero +39 0636225