Trofeo Berlusconi, ritorno di Marta Fascina con Pier Silvio: il "messaggio" nascosto

Riappare in pubblico Marta Fascina. L’ultima compagna di Silvio Berlusconi è allo stadio di Monza per assistere alla prima edizione del trofeo Silvio Berlusconi, che vedee in campo la squadra brianzola contro il Milan, in memoria del Cav, "le due maglie del cuore di Silvio Berlusconi" come viene spiegato prima del calcio d'inizio. Fascina, in abito lungo blu, assiste all’incontro insieme a Pier Silvio, secondogenito dell’ex premier e leader di Forza Italia, cui spetterà l’onore di premiare il club vincitrice.

"La mia guida, il mio maestro per 24 anni, una storia indimenticabile" ha detto Adriano Galliani chiamando il pubblico a un applauso per il presidente più vincente nella storia del calcio. "Per noi una serata davvero emozionante, mio papà era un grande uomo di sport e ha sempre amato il suo Milan e il suo Monza - ha detto Pier Silvio Berlusconi, ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Monza-Milan - Ci ha abituato a dei miracoli e questa è una cosa bella che non va dimenticata. Siamo emozionati, ma l’affetto della gente è una delle sensazioni più belle. Per noi figli questo affetto è una cosa bellissima è una prova della grandezza di mio padre, ma ancora di più dell’umanità e dell’amore che ha dato allo sport all’Italia e agli italiani".

Marta Fascina, parlamentare di Forza Italia e ultima compagna del Cav, torna in pubblico dopo due mesi passati lontano dalle telecamere, nei quali secondo le indiscrezioni non è quali mai uscita dalla villa di Arcore. La sua presenza a Monza è stata letta anche come la conferma di una unità familiare dopo le polemiche sul lascito di 100 milioni di euro contenuto nel testamento di Berlusconi.