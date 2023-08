Marta Fascina rompe l'isolamento: "Prima uscita pubblica", dove la vedremo

08 agosto 2023 a

Marta Fascina sarebbe è pronta a tornare in pubblico. L'ultima compagna del Cavaliere, dopo la sua scomparsa, si era chiusa in un rigido riserbo non uscendo quasi mai dalla villa di Arcore come trapelato sulla stampa. Ebbene, a due mesi dalla morte la parlamentare di Forza Italia farà la prima apparizione pubblica all'U-Power Stadium di Monza per la prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, che vedrà impegnate in campo il Monza e il Milan in memoria dell'ex premier. Attesi in tribuna anche Pier Silvio, secondogenito di Berlusconi e presidente di Mediaset, che dovrebbe tenere un discorso a fine partita, prima della premiazione. Il match si disputerà alla 21 e prima ci sarà anche l'esibizione del gruppo musicale "Il Volo"

La compagna di Berlusconi ha vissuto questi due mesi in una sorta di isolamento per lutto, come riportato da Tommaso Labate sul Corriere della sera. La parlamentare azzurra, "sposata" con rito simbolico con il Cavaliere, ha ricevuto le visite di amici e parenti ma è stata quasi sempre sola, con il cane Dudù. “Si trova sempre ad Arcore. Al momento da sola, senza amici e familiari, che pure nel corso dell’ultimo mese e mezzo sono stati presenti a più riprese al suo fianco. Con lei c’è il cane Dudù, che in ogni caso rimarrà insieme a lei, che ormai lo considera «il mio cane». Non ha in programma alcuna vacanza né ha in mente di allontanarsi da Arcore, a meno di non cedere prima o poi al pressing, asfissiante e amorevole insieme, di chi le sta chiedendo di respirare un po’ di aria di mare. Di più, stando a quanto ha spiegato alle persone con cui ha contatti più frequenti, dal giorno del funerale di Silvio Berlusconi la compagna del Cavaliere non avrebbe mai più varcato il cancello della villa di Arcore e quindi non sarebbe mai uscita di casa”, aveva rivelato il giornalista.

Ora Fascina, destinataria di un lascito di 100 milioni di euro stabilito dal documento olografo del testamento di Berlusconi che tanto ha fatto discutere (e che non dovrebbe essere impugnato dalla famiglia) sembra pronta a immergersi di nuovo nella vita pubblica.