Meteo, "ribaltone africano" con picchi di 38 gradi: la data clou e quanto durerà

Neanche il tempo per fare i conti con la sferzata di maltempo che si è sentita al nord e nelle regioni adriatiche, che i meteorologi vedono dietro l'angolo il "ribaltone africano". Basti pensare che nel cuore dell’estate 2023 sulle Dolomiti, in particolare sulla Marmolada, è arrivata la neve sulle vette più alte, tra cui anche il Civetta sopra l’abitato di Alleghe. Nei prossimi giorni tuttavia avremo a che fare con un ritorno del caldo intenso, spiegano gli esperti de IlMeteo.it. La data da segnare in rosso è quella di mercoledì 9 agosto, quando le temperature torneranno a salire in molte zone sopra i trenta gradi e in certi casi si toccheranno picchi di 28 gradi come a Roma e Firenze.

Sottocorona fissa la data che fa godere gli italiani: c'è la fine del maltempo

"Dopo il passaggio del ciclone 'Circe' l'Estate prenderà presto la sua rivincita", scrivono i meteorologi sabato 5 agosto spiegando che l'avanzata dell'alta pressione "dal Nord Africa si espande fino a distendersi verso l'Europa centro meridionale". Gli effetti saranno "tanto sole" e anche "un aumento sensibile delle temperature". Il giorno clu sarà mercoledì quando "sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole maggiori dove i valori termici si porteranno diffusamente oltre i 35°C durante le ore pomeridiane". In città come Firenze o Roma si potranno raggiungere picchi fino a 38 gradi. Una "fiammata africana" che potrebbe durare fino a Ferragosto, anche se al nord, soprattutto sulle Alpi, potrebbe verificarsi qualche incursione temporalesca.