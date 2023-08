Vitalizi, alta tensione tra Mollicone e il grillino Donno: "Non mi toccare"

05 agosto 2023 a

a

a

Scintille sui temi caldi di questa estate politica, dal caso vitalizi al salario minimo fino alla rimodulazione del reddito di cittadinanza. Ospiti a Coffee Break estate, su La7, ci sono Federico Mollicone di Fratelli d'Italia e Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle. Si parte dall'uscita clamorosa di Piero Fassino che ha sventolato il cedolino da parlamentare in aula per dimostrare che il suo non è uno stipendio d'oro. “Cosa fanno prima di andare in ferie: ripristinano i vitalizi agli ex senatori e aumentano gli stipendi ai deputati”, attacca il grillino Donno, "dite di no al salario minimo e intanto ripristinate i privilegi. E gli italiani fanno la fame”.

"Parla a titolo personale". Pd in frantumi sui vitalizi, polemica su Fassino

Mollicone non ci sta, afferma che è "tutto falso" e sottolinea con un eloquente “bla bla bla” le accuse del 5Stelle. I due si parlano sopra, il conduttore Marco Piccaluga prova a riportare l'ordine ma niente da fare, soprattutto per le intemperanze di Donno che tocca ripetutamente sul braccio l'esponente di FdI mentre lo accusa. “Non mi toccare”, ribatte stizzito Mollicone che spiega: “È stato votato un Odg di Fratelli d’Italia contro l’aumento dei vitalizi. È stato abolito nel 2012. Siete dei falsari. Non fate altro che dire delle falsità. Non c’è nessun aumento. C’è solo un ordine del giorno approvato da Fratelli d’Italia contro i vitalizi. Stai dicendo una menzogna. Sei un falsario. State sparendo dal territorio: siete dei demagoghi”. Al conduttore che ha preso il testimone della versione estiva del talk show di La7 da Andrea Pancani non resta che passare a un altro argomento.