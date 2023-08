Antonella Clerici, la foto senza filtri scatena l'applauso dei fan: "Una di noi"

05 agosto 2023 a

Un'Antonella Clerici inedita e senza filtri. Il selfie scattato dalla conduttrice tv in vacanza è diventato argomento di dibattito. Il motivo? Lo spiega lei stessa nella didascalia a corredo dello scatto: "Per me la vera vacanza è così. Senza filtri senza trucco e parrucco senza tacchi né vestiti eleganti né movida".

Antonella Clerici si gode il periodo di riposo lontana dalla tv in attesa di tornare in pista con l'inizio della nuova stagione televisiva. Intanto, però, la conduttrice si gode le bellezze della vacanza e lo fa rifiutando tutti gli orpelli che il mondo dello spettacolo impone. Con uno scatto che la ritrae al naturale, Clerici ha scatenato la reazione della sua schiera di sostenitori. Senza trucco e con i capelli al vento, la presentatrice ammette di non avere voglia di curare eccessivamente la sua immagine.

Quindi ha elencato le uniche "cose" delle quali non può fare a meno: "Con la famiglia, gli amici, i miei cani che amo. In una straordinaria semplicità… Sereno agosto a tutti", ha scritto su Instagram. Subito gli utenti hanno elogiato la conduttrice per il coraggio e la naturalezza: "Questo è essere donna con la D maiuscola" o "Senza è una parola bellissima. La serenità è fatta più di sottrazioni che di addizioni", questi alcuni dei commenti apparsi in rete.