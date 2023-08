Twiga, l'affondo di Briatore a Calenda: "Invito il direttore marketing"

03 agosto 2023 a

La cena di venerdì sera al Twiga, il noto stabilimento vip della Versilia di Flavio Briatore, è diventata un vero e proprio caso politico. Il motivo? La presenza di Daniela Santanché e degli "avversari" politici di Italia Viva: Francesco Bonifazi, Maria Elena Boschi e Luciano Nobili. Con loro, anche l’ex deputato azzurro Andrea Ruggieri che avrebbe fatto da "collante" tra il tavolo dei renziani e quello del ministro del Turismo. La reazione di Carlo Calenda è stata immediata. Il leader di Azione ha infatti preso le distanze da quel poco che rimaneva del Terzo Polo. La vicenda, molto dibattuta, è stata anche oggetto di un intervento di Flavio Briatore che, però, ha condito il tutto con molta ironia.

"Io pensavo di avere tre bravi direttori di comunicazione e marketing, ma ora ho capito che il più bravo è Carlo Calenda: ha messo il Twiga al centro dell’estate italiana. È tutta promozione", così Flavio Briatore ha esordito in un'intervista rilasciata a Repubblica in merito alle polemiche sui politici renziani a cena al Twiga con Daniela Santanchè. Poi l'imprenditore ha aggiunto che "in democrazia, non può essere un politico a dire con chi devi mangiare".

Stando alle parole del proprietario dello stabilimento balneare di Forte dei Marmi, la presenza dei renziani al Twiga non ha nulla a che fare con lo scandalo perché i politici finiti nel mirino di Calenda sono habitué del suo esclusivo bagno. "Francesco Bonifazi frequenta il Twiga da anni, Maria Elena Boschi la conosco da anni, non vedo il problema", ha spiegato Briatore. Quindi l'imprenditore ha concluso invitando direttamente il leader di Azione: "Invito pure il direttore marketing Calenda, così vede che noi siamo sicuramente più fighi di chi va a Capalbio". L'imprenditore ha bocciato la spartizione degli stabilimenti balneari tra destra e sinistra: "È ridicolo. Da noi passano tutti, come al Billionaire o come al resort di Malindi quando Giovanna Melandri disse che non c’era mai stata e poi spuntò la foto in cui ballava da noi", ha concluso.