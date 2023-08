Fassino, Alessandro Gassmann lo inchioda con un post sibillino: "Fate voi"

03 agosto 2023 a

Piero Fassino, parlamentare del Pd, ha sventolato in aula alla Camera il cedolino della retribuzione da parlamentare, per dimostrare che quelli dei deputati non sono "stipendi d'oro". Il gesto ha scatenato una vera e propria polemica. La vicenda è stata implicitamente commentata da Alessandro Gassmann che, attraverso un post su Twitter, ha diffuso in rete l'estratto di un articolo che riporta le cifre degli stipendi dei parlamentari e aggiunto un commento dal carattere provocatorio: "Fate voi", si legge sul profilo ufficiale dell'attore.

Intervenendo nell'Aula della Camera, Piero Fassino del Pd ha mostrato ieri mostrato il cedolino del suo stipendio a tutti i deputati, "quello che ciascuno di noi riceve ogni mese", prima di annunciare la sua astensione sul bilancio interno di Montecitorio. "L'indennità che ciascun deputato percepisce ogni mese dalla Camera è di 4.718 euro al mese. Si tratta certamente di una buona indennità, ma non è certamente uno stipendio d'oro", ha aggiunto. L'intervento del parlamentare del Pd ha suscitato non poche critiche tanto che Fassino stesso, con una nota ufficiale, è tornato sulla questione: "A fronte di reazioni seguite al mio intervento di oggi alla Camera, a ulteriore chiarificazione ribadisco che, detratte dall'indennità lorda i prelievi fiscali nazionali e locali e la quota previdenziale, l'indennità netta mensile che ogni deputato percepisce è di 4.718 euro. È certamente una buona indennità, ma non corrispondente alle cifre astronomiche spesso diffuse".

Alessandro Gassmann, come sempre molto attivo su Twitter, ha dedicato un post all'argomento. Pubblicando l'estratto di un articolo in cui vengono riportate le reali paghe medie dei parlamentari, l'attore si è voluto implicitamente dissociare da quanto pronunciato in aula alla Camera da Fassino. "Attualmente i deputati hanno diritto a un'indennità netta di 5000 euro al mese più una diaria di 3.503,11 e un rimborso per spese di mandato pari a 3.690 euro. A questi si aggiungono 1200 euro annui di rimborsi telefonici e da 3.323,70 fino a 3.995,10 euro ogni tre mesi per i trasporti", si legge. Quindi il commento di Gassmann che, dopo aver riportato la frase di Fassino 'Stipendi d'oro per i deputati? Non è vero', ha aggiunto: "Fate voi".