Maurizio Mannoni, addio a Linea Notte e sfogo social. Cosa rivela sulla Rai

A un mese dall'ultima puntata stagionale di Linea notte, Maurizio Mannoni ha confermato l'addio al programma che ha condotto per ben quindici anni. Attraverso un post sui social network, il giornalista ha finalmente vuotato il sacco e salutato definitivamente tutti i suoi telespettatori. Il messaggio, tuttavia, non nasconde la vena polemica di Mannoni che, senza tanti peli sulla lingua, ha chiamato in causa la Rai e lasciato intuire che avrebbe accettato con piacere di essere al timone della nuova stagione del rotocalco giornalistico di approfondimento.

Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no . La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione . — Maurizio Mannoni (@MaurizioMannoni) August 1, 2023

"Cari amici, non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no. La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un'ultima stagione", ha scritto Maurizio Mannoni su Twitter, lasciando presagire una certa nostalgia e un certo dispiacere sullo stop ricevutro da parte della Rai. Già nell’ultima puntata, il conduttore di Linea Notte aveva lasciato intendere di non sapere ancora cosa gli riservasse il futuro: "Magari qualcosa succederà o forse nulla. Su questo francamente non so cosa dirvi", affermò congedandosi dal pubblico.

Adesso Mannoni qualcosa da dire lo ha trovato. Lo storico giornalista della Rai ha annunciato ai suoi telespettatori che andrà in pensione e che lo farà con una certa amarezza. "Ci sentiamo abbandonati senza di lei. Si goda la pensione", "Notizia destabilizzante": questi alcuni dei commenti digitati dagli utenti.