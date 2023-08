Controcorrente, “un inganno”. Bersani si infiamma sull'addio al reddito di cittadinanza

02 agosto 2023 a

Pier Luigi Bersani, ex segretario del Partito Demoratico, è stato ospite dell’edizione del 2 agosto di Controcorrente, talk show di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione. L’esponente della sinistra si focalizza in particolare sull’addio al reddito di cittadinanza voluto dal governo Meloni, con la polemica divampata dopo l’sms inviato dall’Inps ai percettori del sussidio: “Il concetto di destra sociale è stato sempre un inganno. Non esiste l’occupabilità ma l’occupazione, non esiste l’occupabile ma il disoccupato. Siamo arrivati dove non potevamo arrivare, è una logica negativa, cioè quella dei poveri che stanno sul divano. La logica è che i poveri sono gente che sta sul divano, ma io i poveri non li vedo da poltrone e sofà, li vedo davanti alla Caritas. Giorgia Meloni non li vede?”

“Contando l’inflazione, la sanità pubblica – tuona Bersani - ha un -15% e sta aumentando di 3-4 miliardi la spesa diretta dei cittadini. Stanno facendo saltare la sanità che è in via galoppante di privatizzazione. Costi che aumentano, medici e infermieri che se ne vanno mentre non tocchiamo un euro a chi ne ha fatti a go-go in questi anni”.