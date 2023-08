Myrta Merlino pronta per Pomeriggio 5: "È solo l'inizio". Frecciata a d'Urso?

01 agosto 2023 a

a

a

Myrta Merlino è pronta per il suo ritorno in tv. Questa volta, però, la conduttrice non sarà al timone, come negli scorsi anni, di L'aria che tira, ma guiderà Pomeriggio 5, il contenitore che fino a poco tempo fa era stato affidato a Barbara d'Urso. Merlino, attraverso un'intervista a La Stampa, aveva anticipato: "Continuerò a raccontare agli italiani il grande romanzo della realtà, ma lo farò in una chiave più larga e popolare" e si era detta pienamente d'accordo con la linea scelta da Pier Silvio Berlusconi, l'amministratore delegato Mediaset. Ora la giornalista si è mostrata al lavoro e impegnata a ridisegnare il contenitore che appassiona una larga fetta di telespettatori.

"Mi sono molto riconosciuta nelle parole di Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti riferite a un programma giornalistico che punti decisamente sulla cronaca e sull’attualità. Quello che lui ha definito 'un giornalismo popolare di qualità'": così Myrta Merlino aveva commentato il suo arrivo in Mediaset. "La parola gossip non mi appartiene. Mi piace di più la parola 'scoop', condividere con il pubblico notizie esclusive anche su temi da tabloid, certamente. Il nostro sarà un rotocalco con tante sfaccettature e tutti i colori della vita. La realtà è un prisma complesso e occorre leggere tutti i riflessi della luce e renderli comprensibili. Le casalinghe di Voghera non esistono più", aveva poi aggiunto.

Molti utenti sui social hanno interpretato queste parole come una frecciata a Barbara d'Urso, che non è apparsa nei palinsesti Mediaset e che, quindi, ha replicato: "Io parlo alle famose casalinghe di Voghera, alla comara Cozzolino. Mi dispiace per chi non lo pensa, ma esistono. Anche io sono una comara". Ora, il nuovo messaggio che Merlino ha affidato al suoi profili ufficiali torna ad alimentare il gossip. "Idee, temi, fatti: da questi appunti, dal lavoro di queste settimane con gli autori e con tutta la squadra, nascerà il nostro Pomeriggio 5. Ed è solo l'inizio", ha scritto Myrta Merlino per accompagnare alcuni scatti pubblicati che la ritraggono mentre appare intenta a programmare la sua prossima avventura televisiva.