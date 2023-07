Samuele Bersani a valanga contro i trapper. Frecciata a Sfera Ebbasta?

31 luglio 2023 a

Un'estate all'insegna delle polemiche musicali. Dopo l'acceso scontro tra Paolo Meneguzzi e J-Ax, ora è il turno di Samuele Bersani. Il cantautore se la prende con i trapper che, stando alle sue affermazioni, senza l'utilizzo dell'auto-tune, il software che manipola e migliora l'audio, non farebbero bella figura davanti al loro pubblico. Lo sfogo, pubblicato dal cantante sui suoi profili social ufficiali, è sembrato a molti utenti un'aspra critica diretta a Sfera Ebbasta.

Samuele Bersani VS Sfera Ebbasta CONFIRMED. Inutile dire da che parte bisogna stare. pic.twitter.com/0mjR1Fsx6H — Fran Altomare (@FranAltomare) July 31, 2023

"Mi hanno girato un video dove uno di questi semidei contemporanei della rima 'cantata' si stacca l'auto-tune per qualche secondo sul palco", ha scritto Bersani sui social network. Quindi ha continuato con un affondo clamoroso: "Ed è stato come vedere Icaro colare a picco. Hai voglia a sbattere ali di cera".

L'intervento pungente è sembrato a molti destinato a colpire Sfera Ebbasta. Proprio il rapper di Cinisello Balsamo, come dimostra un video virale su TikTok, ha avuto qualche problema tecnico durante uno dei suoi live, causato proprio da un auto-tune mal funzionante. Per ora il rapper non ha replicato alle parole del cantautore. Possibile che sia solo il primo capitolo e che la storia possa avere un seguito? Non ci resta che aspettare.