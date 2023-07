Jovanotti, disastroso incidente in bici: fratture multiple e intervento

16 luglio 2023 a

Brutto incidente per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, che cadendo dalla bicicletta si è rotto il femore in tre punti e la clavicola. È lo stesso cantante ad annunciarlo attraverso un video postato su Facebook: «Temo di essermi rotto qualcosa. Ho fatto un gran volo in bici - racconta mostrando le immagini del suo incidente in cui ringrazia più volte i soccorritori in lingua spagnola -. Ho fatto un volo bastardissimo, per via di un dissuasore di velocità posto sulla strada, non l’ho proprio visto e sono andato giù. Non riesco a stare in piedi, quindi… Sono volato alla grande».

Il cantante spiega di essere «ospite di un amico in Repubblica Dominicana, mi sono portato la bici al mare e sbam! Mi sono fatto male». Sbalzato per diversi metri Lorenzo Cherubini è caduto rovinosamente e l’esito, una volta giunto in ospedale è questo: femore rotto in tre punti e frattura alla clavicola. Nei prossimi giorni Jovanotti dovrà essere operato: «Il mio medico di fiducia dice che dovrò impiantarmi un chiodo di titanio nel femore». Un’uscita in bici veramente poco fortunata.