Elezioni in Spagna, Senaldi fulmina Serracchiani: "Se mistifichiamo la realtà..."

Ad accendere un aspro dibattito nello studio di In onda è stata una teoria di sinistra poco credibile. Stando a quanto affermato dagli ospiti del programma di approfondimento giornalistico, infatti, la destra starebbe perdendo terreno nel mondo a causa dell'emergenza climatica. Quest'ipotesi ha provocato subito la reazione di Pietro Senaldi. Il condirettore di Libero, infatti, per commentare gli esiti delle ultime elezioni spagnole, ha fatto chiarezza e messo all'angolo la sua interlocutrice Debora Serracchiani, deputata del Partito democratico.

In Spagna l'esito elettorale è incerto e, almeno in parte, paradossale. Il motivo? Se i popolari vincono senza sfondare, i socialisti tengono a sorpresa e i sovranisti di Vox sono in calo. Secondo la tesi degli ospiti di Luca Telese e Marianna Aprile, Donald Trump e Vox in Spagna avrebbero perso le elezioni perché gli elettori sarebbero preoccupati dal loro negazionismo climatico.

Pietro Senaldi ha provato a riportare tutti alla realtà dei fatti: "I popolari in Europa, in Spagna, hanno stravinto quindici giorni dopo la legge europea. Trump ha perso su altro e Vox ha perso su altro e non sul clima. Hanno votato in quattordici su centosettanta. Se mistifichiamo la realtà, vincete sempre voi", ha spiegato. L'intervento del condirettore di Libero è finito nel mirino di Debora Serracchiani: "Se tu fai di quei temi che abbiamo visto, un tema fondante attraverso cui dividere la destra dalla sinistra, un problema ti verrà. Ti verrà il dubbio che forse per la gente quel tema sta diventando importante".

Senaldi ha rincarato la dose: "Dove ha perso la destra? Me lo rammenti. Dove ha perso la destra? Dove? In Spagna? Il partito popolare spagnolo ha aumentato del cinquanta per cento i seggi". La deputata del Pd ha ribattuto: "Non ha stravinto, è il primo partito ma non ha vinto. Se avesse stravinto, oggi governerebbe". Quindi l'affondo del condirettore di Libero: "Io chiedo scusa, hanno vinto i socialisti che sono arrivati secondi. Sono arrivati secondi ma hanno vinto".