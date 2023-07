L'aria che tira, Gasparri sbotta con i grillino: "Mi minacci?". Rissa sul salario minimo

25 luglio 2023 a

Il centrodestra ha fatto più di un passo verso l'opposizione sul tema del salario minimo, dicendo sì al un confronto costruttivo con Pd e M5s. Mossa che smaschera le posizioni meramente strumentali su un tema, quello del lavoro e delle retribuzioni, molto sentito dagli italiani. Come è avvenuto nel corso della puntata di martedì 25 luglio de L'aria che tria estate, il programma condotto da Francesco Magnani su La7. Ebbene, nella trasmissione tra le altre cose si chiede conto a Leonardo Donno, parlamentare del Movimento 5 stelle, del perché l'opposizione ha scoperto solo oggi questo tema. "Il problema sono i politici come Gasparri da trent'anni in Parlamento", è l'attacco a freddo del grillino che scatena la furiosa replica dell'ospite in studio. A quel punto Donno alza incredibilmente il tiro: "Ma stai buono", dice all'indirizzo del senatore di Forza Italia.

Maurizio Gasparri sbotta: "Cialtrone, qui siamo alle minacce. Stai buono?", afferma tirando in ballo Magnani, reo di non aver fatto nulla alle parole di Donno. "Caro conduttore, non accetto di essere minacciato" attacca il senatore con Magnani che si difende: "Nessuno l'ha minacciata, ma chiedo a Donno di non delegittimare l'interlocutore". Il quale viene ancora apostrofato da Gasparri: "Cialtrone, miserabile". Insomma, se il dialogo che ha in mente l'opposizione è questo...