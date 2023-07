Beppe Convertini, festa di compleanno al Palazzo Brancaccio di Roma

Francesco Fredella 21 luglio 2023 a

Personaggi della tv e tanti amici. Beppe Convertini, volto di Rai1, ha festeggiato il compleanno circondato dall’affetto di tantissime persone a Roma, all'interno del giardino segreto di Palazzo Brancaccio. Per Convertini tantissime emozioni: al via la terza edizione del programma "Azzurro...storie di mare", in onda da domenica 30 luglio alle 9.40 su Rai1 navigando lungo le coste italiane alla scoperta delle bellezze, eccellenze, storie, tradizioni e gente di mare. Beppe sarà in giro per tutta l’estate ospite in vari festival letterari per presentare il suo ultimo libro "Paesi Miei", edito da Rai Libri che parla dei suoi viaggi di Linea Verde.

Beppe Convertini torna su Rai1 con “Azzurro...Storie di mare"



Ma torniamo al compleanno. Una festa scandita da tantissime emozioni e ricordi. Beppe Convertini, in total black, si è goduto una pioggia di flash. A Palazzo Brancaccio sono arrivati: Anna Falchi, Stefania Orlando, Simona Sala, Marzia Roncacci, Sara Ricci, Alma Manera con Regina, Federica Gentile, Vittoriana Abate con il marito Simone Billi, Pascal Vicedomini, Anton Giulio Grande, Simona Borioni, Simona Rolandi, Stephanie del Toro, Marco Cunsolo con sua moglie Blanda Freni, Donatella Gimigliano, Giovanni Anversa, Maria Pia Liotta, Antonio Centomani e tanti altri amici! Molto apprezzato il barbecue a base di carne, pesce e verdure. Ricco antipasto per cominciare e poi risotto con clorofilla di prezzemolo e tartare di gambero rosso di Sicilia, quindi turbante di spigola con cuore di gambero, zucchine e pasta Kataifi accompagnato da vini bianchi e rossi Italiani. Gran finale con la frutta di stagione: la piccola pasticceria e maxi torta alla crema e fragoline di bosco con fiumi di spumante, consegna dei regali. E foto ricordo con tutti gli amici.