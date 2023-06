I racconti di Beppe Convertini della bella Italia

“Paesi miei” edito da Rai libri, dichiarazione d'amore all'Italia, attraverso paesaggi, arte, tradizioni ed enogastronomia

Francesco Fredella 23 giugno 2023 a

a

a

“Paesi miei: in viaggio con Linea Verde alla scoperta delle tradizioni d’Italia” è il nuovo libro di Beppe Convertini che racconta le tradizioni del Bel Paese; è stato presentato a Milano giovedì 22 giugno alle 19, al JustMe (via Luigi Camoens). Tra i relatori presenti per dibattere con l’autore, Sandra Milo, Jo Squillo, Melania Rizzoli e Edoardo Raspelli.

L’opera è un vero e proprio diario di viaggio realizzato con la trasmissione TOP di Rai 1, Linea Verde, ed offre uno spaccato naturalistico, intenso e assai vivace, dell’Italia contemporanea che Beppe Convertini negli ultimi anni ha girato da Nord a Sud, isole comprese, per la realizzazione della sua trasmissione domenicale.

Beppe Convertini sarà anche al timone di Azzurro...Storie di Mare dal trenta luglio su Rai Uno alle 9:40, in giro per il nostro Bel paese alla scoperta delle bellezze, eccellenze, tradizioni, antichi mestieri e storie del mare Italiano. un viaggio nei borghi marinari più amati al mondo!

Con “Paesi miei” Beppe Convertini accompagna i lettori lungo le strade del Belpaese alla scoperta di ciò che rende la nostra penisola un luogo straordinario: le aspre montagne e la transumanza delle greggi in Abruzzo, l’arte della falconeria in Basilicata, i limoni di Procida e ancora le abbazie cistercensi nelle Marche, le imprese vitivinicole delle Langhe, i centenari di Seulo in Barbagia... Incontri e racconti di un viaggiatore appassionato e curioso, un invito a scoprire l’Italia meno raccontata dalle guide turistiche.