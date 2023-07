Meloni a Palermo, Mussolini e Dalla Chiesa smontano Scarpinato: "Colpa del caldo"

19 luglio 2023 a

Nell’anniversario della strage mafiosa di via D’Amelio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha partecipato alla commemorazione di Paolo Borsellino a Palermo. "La strage di Via D’Amelio, dove Paolo Borsellino e cinque agenti della sua scorta vennero uccisi dalla mafia, è stato il motivo per il quale ho iniziato a fare politica", ha scritto il premier sui social. Proprio questa mattina, però, a sollevare una polemica è stato Roberto Scarpinato, che ha gettato fango sull'operato del governo e sulle scelte della leader di Fratelli d'Italia.

"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha più volte ripetuto la propria ammirazione per Paolo Borsellino, dichiarando che la strage di Via D'Amelio è stato l’evento che l’ha indotta a iniziare la propria attività politica. Ma è evidente che cammin facendo ha lasciato per strada Borsellino e ha scelto nuove figure guida": così il senatore Roberto Scarpinato ha commentato la partecipazione di Giorgia Meloni alla commemorazione di Paolo Borsellino. Le parole del senatore del Movimento 5 stelle sono finite nel mirino di Alessandra Mussolini che, su Twitter, ha riportato l'articolo di Repubblica e ha affidato a una frase breve e concisa la sua stoccata. "In effetti il caldo sta giocando brutti scherzi", ha digitato l'europarlamentare.

L'intervento di Mussolini ha procato immediatamente la reazione di Rita Dalla Chiesa. La celebre conduttrice, in risposta al tweet, ha scritto: "Mi vergogno per loro...hai ragione, diciamo il caldo...". Sono stati molti gli utenti che, in coro, hanno attaccato Roberto Scarpinato per aver sentenziato in maniera inappropriata sulle dichiarazioni rilasciate dal premier. "Il presidente del Consiglio, infatti, è andata alle commemorazioni con coraggio e orgoglio", si legge sui social network. Tra i frequentatori del web, poi, non manca chi sceglie l'arma dell'ironia: "Si tratta proprio di insolazione. Non c'è altra spiegazione" o "Hai ragione, è meglio che resti al fresco".