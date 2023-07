Nuovo amore per Belen Rodriguez? Le foto di Chi: la bomba di gossip

Francesco Fredella 19 luglio 2023 a

Potrebbe essere finta la storia d'amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Di nuovo. Una nuova crisi. Il settimanale Chi, diretto da Massimo Borgnis, pubblica le foto di una serata molto particolare: Belen festeggia Ignazio Moser, fidanzato di sua sorella Cecilia, ma all'improvviso arriva anche Elio Lorenzoni (si tratta di un imprenditore molto forte) che potrebbe aver preso il posto di De Martino. Condizionale d'obbligo. Eppure, lo scorso 25 giugno Belen e Stefano sono stati avvistati insieme a Ponza, ma alla presentazione dei palinsesti Rai (lo scorso 7 luglio) Stefano si è presentato senza fede nuziale al dito. "Apriti cielo", verrebbe da dire. Gossip a volontà.

Ma in queste ore si rincorrono, alla velocità della luce, molti rumors: sembra che tra Belen ed Elio ci sia feeling. Cosa sarebbe successo alla fine del party di Moser? I genitori di Belen vanno via portando Santiago in auto mentre la Rodriguez sale sull’auto di Lorenzoni con Luna Marì. Secondo alcuni indizi, l'imprenditore avrebbe trascorso la notte a casa di Belen, visto che lascia l'auto elettrica in carica ad una colonnina alle 21 (sotto casa della Rodriguez) e il giorno successivo la macchina di Lorenzoni è ancora lì. Ma l'imprenditore bresciano potrebbe aver chiamato un taxi.