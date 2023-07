Controcorrente, l'uscita di Piccolotti scatena l'ilarità: "Climafreghisti"

18 luglio 2023 a

a

a

Alluvione o caldo estremo, lo slogan è sempre lo stesso. "È un governo neanche di negazionisti del clima, ma di climafreghisti...". La battuta è di Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra italiana Alleanza Verdi-Sinistra. La parlamentare è intervenuta a Controcorrente estate, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4 martedì 18 luglio. Il neologismo lascia sgomenta la conduttrice che chiede numi: "Come ha detto? Climafreghisti? Mi mancava...".

Caronte morde Roma, stracciato il record: 42,9 gradi, i quartieri roventi

Si parte dall'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Caronte è un effetto del clima impazzito o un picco di calore "normale" per l'estate italiana? La trasmissione, pertanto, è incentrata sullo scontro tra chi chiede misure draconiane per la transizione energetica al fine di rallentare il riscaldamento globale e chi ritiene che il peso delle attività umane sul global warming è relativo, anche alla luce dal fatto che i paesi europei producono una quantità di Co2 enormemente minore rispetto a Cina, India e Stati Uniti. Piccolotti naturalmente appartiene alla prima fazione e chiede interventi radicali nella riduzione delle emissioni inquinanti da parte del governo di Giorgia Meloni, nonostante ammetta che nessun esecutivo, neanche quelli di sinistra, ha fatto abbastanza.

"Non parlate del caldo perché...". Il giornalista inglese tira in ballo Meloni

"Perché ci sono stati governi di sinistra?", afferma provocatoriamente la deputata di Avs che rimarca la sua invenzione lessicale, ossia quella dei "climafreghisti". Tra gli ospiti della trasmissione c'è il direttore de Il Giornale Augusto Minzolini: "Prima parlavano di fascisti, ora di climafreghisti...". Tra l'altro il neologismo di Piccolotti non è una novità: l'aveva usato criticando il governo ai primi di maggio, in occasione dell'alluvione in Emilia-Romagna.