Roma, stracciato il record del caldo: 42,9 gradi, ecco dove. Le zone roventi

Caronte morde la Capitale nei giorni in cui l'anticiclone africano fa schizzare la temperatura verso (e oltre) i 40 gradi. Il record della Capitale del giugno del 2022 di 40,7 gradi è stato superato. Secondo le rilevazioni ddi 3Bmeteo nei quartieri della cintura est della Capitale sono stati raggiunti i 41 gradi, il picco è stato registrato nella stazione di Roma Macao - zona stazione Termini-Castro Pretorio - dove si sono toccati i 42.9 gradi centigradi. "Roma Ciampino ha battuto il record per il mese di luglio con 40°C, superando il precedente record di 39,6° del 1946, mentre la stazione di Urbe con 40°C ha eguagliato il record storico del 1983", spiegano gli esperti in una nota.

Il caldo opprimente e l'afa hanno messo in crisi molti romani e turisti. L'Ares ha registrato un incremento del 15% delle chiamate al 118, fa sapere la Regione Lazio. Al Policlinico Umberto I nell’ultima settimana si registra in media un ricovero al giorno per colpo di calore e diversi anziani con disidratazione a causa di terapie diuretiche non modificate o non associate ad adeguata idratazione. Al San Giovanni nell’ultima settimana, circa il 4% dei ricoveri di pazienti over 65 anni è legato a problemi riconducibili al caldo. In generale, si registra una maggiore attività nel pronto soccorso. Al San Camillo aumento del 30% dei pazienti nell’ultima settimana e aumento di persone che arrivano in pronto soccorso in stato confusionale. Al Sant’Eugenio: tre casi di accesso al pronto soccorso per colpo di calore nell’ultima settimana. Al Pertini cinque casi di accesso al pronto soccorso per colpo di calore nell’ultima settimana.

Quanto durerà? Sempre secondo 3Bmeteo il gran caldo al Centro durerà anche domani, mercoledì 19 luglio, a seguire un graduale e parziale smorzamento della canicola ma il clima rimarrà comunque molto caldo.