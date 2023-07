Luca Sardella racconta in un libro il suo amore per la natura

Francesco Fredella 17 luglio 2023 a

Le piante hanno sempre fatto parte della sua vita. Anche quando Luca Sardella, foggiano d'origine, lasciò la Capitanata. Direzione Milano. Era un giovanissimo laureato in Agraria, intraprendente, con tanta voglia di arrivare in alto. Nella sua vita la gavetta non è mancata. Fortunato l'incontro con Pippo Baudo che ha scoperto anche Sardella. "Grazie a Baudo ho iniziato a fare televisione, mi sentì cantare mentre lavoravo nel suo giardino per risolvere un problema con un formicaio. Da quel momento mi propose di andare in tv. E mi consigliò di indossare sempre un cappello", racconta Luca Sardella.

Poi il trasferimento a Roma (per amore di sua moglie, scomparsa alcuni anni fa) e l'inizio della carriera televisiva sempre strizzando l'occhio alla natura. Il suo è un legame antico e profondo con le piante. L'ultimo libro di Luca Sardella, scritto insieme a sua figlia Daniela, "Una pianta per amica" aiuta tutti a capire quanto sia importante l’ambiente che ci circonda e il verde che incontriamo nelle nostre vite. Il libro sensibilizza il lettore al rispetto e alla cura del verde casalingo (e non solo) e alla salvaguardia ambientale. "Il volume - edito da Rai libri - affronta il tema della gestione del verde in tempi di crisi idrica e termica, spiega come annaffiare utilizzando poca acqua, descrive le piante che meglio purificano l’aria e quelle adatte ai climi caldi. Non mancano consigli pratici di giardinaggio e concimazione e suggerimenti su come prevenire e combattere le malattie delle nostre piante", come si legge nella presentazione. Per Sardella si tratta dell'ennesimo successo: in tv è amatissimo grazie a Striscia la Notizia, che lo vede tra gli inviati di punta. Qualche anno fa è entrato nella casa del Grande Fratello Vip come guest star conquistando tutti i vipponi.